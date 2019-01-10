Samanyolu Haber /Gündem / Alman Der Spiegel'den Türkiye yorumu: Erdoğan’a rağmen dindarlaşmıyor /10 Ocak 2019 14:37

Alman Der Spiegel'den Türkiye yorumu: Erdoğan’a rağmen dindarlaşmıyor

Almanya'da yayımlanan haftalık siyasi dergi Der Spiegel, 16 yıllık AKP iktidarının toplumu dindarlaştırma politikalarının tutmadığını; dindarlığın devlet imkanlarıyla geliştirilme çabasına rağmen, toplumun tam tersi yönde ilerlediğini yazdı.

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Der Spiegel, Türkiye’de 16 yıllık AKP iktidarının "toplumu dindarlaştırma" politikalarına rağmen insanların giderek daha az dindar olduğu iddiasını yazdı.

İstanbul muhabiri Maximilian Popp imzalı haber yorumda, Türkiye toplumunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rağmen, onun isteklerinin tersine bir değişim yaşadığı yazıldı.

"Toplumda dönüşüm: Türkiye açılıyor - Erdoğan’a rağmen" başlıklı yazıda, Konda’nın son yayınlanan Toplumsal Değişim Raporu’nun sonuçları değerlendirildi. 

16 YILDA ERDOĞAN’IN İSTEĞİNİN TERSİNE

Erdoğan’ın ilk kez açıkça 2012 yılında dile getirdiği “Dindar bir nesil yetiştireceğiz” söylemine dikkat çekilen yorumda, “Ancak Erdoğan’ın başbakan ve cumhurbaşkanı olarak geride bıraktığı 16 yıllık görevi süresince Türkiye’de dindarlık oranı artmadı, tersine azaldı” denildi.

“Bu her halükarda (Konda’nın) bir araştırmasının çıkardığı sonuç ve bu sonuç kızgınlığa yol açıyor” diye yazan Maximilian Popp, Konda’nın 36 ilde şehir ve kırsalda yaşayan 5 bin 793 kişiyle görüşerek yaptığı araştırmaya işaret etti. Kendini ‘dindar’ olarak nitelendirenlerin oranı bu araştırmada 10 yıl öncesine oranla 3 puan gerileyerek yüzde 51’e düşmüştü.

Konda’nın araştırmasında ramazanda oruç tutma oranının 2008’de yüzde 77 iken, 2018’de yüzde 65’e gerilediği hatırlatılan haberde, kendisini "sofu" olarak niteleyenlerin ise yüzde 13’ten yüzde 10’a düştüğüne yer verildi.
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