Samanyolu Haber /Gündem / Alman Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı /17 Eylül 2017 10:19

Alman Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Köln şehrinde düzenlenen PKK'ya ait bir etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Köln şehrinde PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, festival adı altında düzenlenen söz konusu propaganda faaliyeti sırasında Almanya'daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK örgütünün sembollerinin kullanılmasına, Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına göz yumulduğu belirtildi.

Söz konusu festivale geçen yıl Köln makamları güvenlik endişesi nedeniyle izin vermemişti.
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