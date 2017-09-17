Alman Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Köln şehrinde PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir" değerlendirmesi yer aldı.





Açıklamada, festival adı altında düzenlenen söz konusu propaganda faaliyeti sırasında Almanya'daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK örgütünün sembollerinin kullanılmasına, Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına göz yumulduğu belirtildi.



