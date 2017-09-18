Alman büyük şirketler Türkiye'de ilan vermeye hazırlanıyor

Almanya'nın en büyük medya grubu Axel Springer, ülkenin en büyük şirketlerini bir araya getirerek, aralarında Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel'in de olduğu Alman tutukluların serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı yapmayı amaçlıyor. Axel Springer'in yönetim kurulu başkanı Mathias Döpfner, Alman Birleşik Borsa Endeksi'ni (DAX) oluşturan 30 şirketin yönetim kurulu başkanlarına bir mektup yazarak, Türk medyasında yapılması planlanan bir ilan kampanyası için destek istedi.





İlk olarak Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) adlı gazetede yer alan habere göre, Döpfner Almanya'nın önde gelen sanayi devleri, bankaları ve sigorta şirketlerinin, isimleri ve yönetim kurulu başkanlarının imzaları ile ilanda yer almasını istiyor.





Amaçlarının Türkiye'de haksız yere tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması olduğunu yazan Döpfner, Deniz Yücel'in en tanınmış tutuklu olduğunu, ancak kampanyanın sadece onun için yapılmadığını ve genel olarak kötü duruma dikkat çekilmek istendiğini vurguladı.





Axel Springer şirketinin Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada ise, "Deniz Yücel, istemeden Türkiye'nin özgürlükçü ve demokratik değerlere sırt çevirmesinin sembol ismi oldu" denildi.