Samanyolu Haber /Dünya / Alman basını Türkiye'den umudu kesti... /11 Temmuz 2018 02:08

Alman basını Türkiye'den umudu kesti...

Almanya’nın saygın gazetelerinden Süddeutsche Zeitung (SZ), “İkinci Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidarı kontrol mekanizması olmayacak. Hata sistemde yatıyor. Sistem, (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın sandığı kadar sağlam çıkmayabilir” diye yazdı.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Alman basını Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi yorumladı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hatalı olduğu görüşünü savunan SZ şöyye yazdı: “Güçlü liderlere aşırı derecede güvenmek şarka özel bir gelenek değildir. Trump ve Putin Erdoğan ile iyi anlaşıyorlar. Ankara’da ‘Önce Türkiye’ formülünün icat edilmesine gerek kalmamıştı. Ama bu prensibin Amerika’da bumeranga dönüştüğünü görüyoruz. Erdoğan’ın damatlarından biri seçim kampanyası sırasında ‘Erdoğan aya dört şeritli otoyol yapacağını söylese iktidar partisinin seçmeni ona inanır’ demişti. Erdoğan şimdi mutlak kudretiyle yıldızlara uzanabilir. Ancak otoyolun ne bariyeri ne de emniyet şeridi var. İkinci Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidarı kontrol mekanizması olmayacak. Hata sistemde yatıyor. Sistem, Erdoğan’ın sandığı kadar sağlam çıkmayabilir.”

‘Türkiye’de durumun düzeleceğine dair belirti bulunmuyor’
Gelecek dönemi Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler bakımında yorumlayan Straubinger Tagblatt ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Olağanüstü hal uygulamasının kalkmasının ardından Türkiye’nin durumunun düzeleceğine dair herhangi bir belirti bulunmuyor. Erdoğan ekonomik bakımdan Avrupa’ya muhtaç olduklarını biliyor. Ancak Avrupa Birliği’nin de güvenlik ve iltica konularında ona ihtiyacı var. Ama o dev adımlarla Avrupa değerlerinden uzaklaştı. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği mevcut şartlar altında tasavvur bile edilemez. Lakin bunun da ona ve halkına dürüstçe anlatılması gerekir.”
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