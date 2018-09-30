Samanyolu Haber /Dünya / Alman Basını: Erdoğan sinirlerine hakim olamayıp resmi konuşmanın dışına çıktı /30 Eylül 2018 11:19

Alman Basını: Erdoğan sinirlerine hakim olamayıp resmi konuşmanın dışına çıktı

Alman medyası Bellevue Sarayı'ndaki Erdoğan-Steinmeier görüşmesindeki krizi detaylı yazdı

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Süddetsche Zeitung'ta yer alan haber “Erdoğan resmi davette fırça attı” başlığıyla verildi. 

“Türk Cumhurbaşkanı resmi ziyareti soğuk bir atmosfer içinde gerçekleşti. Akşam yemeğinde Erdoğan, kısa süreli kendi diplomatik kimliğini bir kenara bıraktı.” değerlendirmesini yaptı.

Die Welt Gazetesi ise, Akşam yemeğinde yaşanan gerin anları, “Erdoğan Steinmeier’i azarladı” başlığıyla duyurdu. Erdoğan’a sert eleştirileriyle bilinen gazete , yaşanan gerilimi şu şekilde aktardı:

“Bellevue Sarayı’ndaki resmi davette, uzun bir süre sakin bir hava hakimdi. Ardından Erdoğan, konuşmak için yerini aldı ve akşamın sessizliğini bozdu.

Önce, Almanya ve Türkiye ilişkilerindeki tarihsel bağlarını hatırlattı. Gösterilen misafirperverlik için de teşekkür etti. Kendisinden önce söz alan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Türkiye’de tutuklu gazeteciler ve Alman vatandaşları hakkındaki endişelerine atıfta bulundu.

Steinmeier’in sözleri, Türk Cumhurbaşkanına çok açık bir şekilde dokunduğu ortaya çıktı. Hazırlanan konuşmasını bir kenara bıraktı ve  konuşmasında dile getirdiği eleştirilerinden dolayı Steinmeier’i fırçalamaya başladı. ‘Biz bugün kendi aramızda bunları konuştuk’ diyor Erdoğan. Türkiye hükümeti tarafından kovuşturmaya tabi tutulan gazeteci ve entelektüellerin hepsinin terörist olduğunu söyledi.

Ardından Steinmeier’e dolaylı olarak saldırıya geçti. Ve ‘Aydınlar deniyor, bu aydınların tanımını yapmak lazım. Gazeteci eğer teröre bulaşmışsa, yargı bunu mahkum etmişse bunu savunabilir miyiz.” ifadesini kullandı. İsim vermeden sürgünde yaşayan gazeteci Can Dündar’ı andı ve ‘Bir tanesi de sözde gazeteci, 5 yıl 10 aya mahkum olmuş, bir boşluktan yararlanarak kaçmış ve Almanya’ya gelmiştir. Kendisi el üstünde tutulmuştur. ‘ sözlerini sarf etti.”
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