Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman bankalarının Türkiye'deki faaliyetlerine "daha düzenli" denetim /26 Ağustos 2018 15:37

Alman bankalarının Türkiye'deki faaliyetlerine "daha düzenli" denetim

Alman Federal Finans Hizmetleri Denetim Kurulu'nun (BaFin) Alman bankalarının Türkiye’deki faaliyetlerinin denetimini sıkılaştırdığı bildirildi.

SHABER3.COM

Alman Börsen Zeitung gazetesinin haberine göre, Alman Finans Hizmetleri Denetim Kurulu (BaFin) bazı Alman bankalarının Türkiye'deki faaliyetleri üzerindeki denetimini artırdı.

Haberde, bu bankaların Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili Alman makamlarını "daha düzenli olarak", yani haftada birkaç kez bilgilendirmesi istendi.

Gazete, sayıları çift hanelere ulaşan bu bankaların küçük ve orta ölçekte olduğunu aktardı.

Habere göre BaFin, denetim altındaki kurumlardan herhangi birinin tehlikede olmadığı görüşünde. Ancak BaFin'den konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

Avrupa bankalarına yönelik endişe

Türk Lirası'nın (TL) yıl başından bu yana Dolar ve Euro karşısında yaşadığı rekor değer kayıpları ve Türk şirketlerinin yabancı bankalara olan borçları Avrupa bankalarına yönelik risklerle ilgili endişelere yol açmıştı. Alman Merkez Bankası (Bundesbank) verileri, Alman bankalarının Haziran ayında Türkiye'de yaklaşık 21 milyar eurosunun risk altında olabileceğini ortaya koymuştu.

Ancak Alman bankacılık sektörünün önde gelen beş birliğinin çatı örgütü olan Alman Bankacılık Endüstrisi Komitesi (DK), Alman kurumlarının faaliyetlerinin yönetilebilir olduğunu ve TL'deki değer kaybının Alman bankaları için sorun teşkil etmediğini açıkladı. Alman Bankacılık Endüstrisi Komitesi geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, bu faaliyetlerin genellikle kısa vadeli işlerle ilgili olduğunu ve büyük bir bölümünün kredi sigortası altında olduğunu belirtmişti.
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