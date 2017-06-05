Alman Bakan da Hizmet Hareketi için delil sordu, cevap alamadı

Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret edebilmeleri konusunu görüşmek üzere bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir anlaşmaya varamadı. Türk bakan İncirlik ziyareti konusunda Türkiye'nin PKK ve Gülen mensuplarıyla ilgili Almanya'dan taleplerinin yerine getirilmediği için böyle bir karar aldığını belirtti. Gabriel ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini söyledi.





Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman heyetinin İncirlik Üssü'nü ziyaret talebiyle ilgili olarak, İncirlik ziyaretinin değil ancak Konya'daki NATO Üssü'nün ziyaretinin mümkün olduğunu söyledi.





Çavuşoğlu "İlerde şartlar oluşur ortak adımlar atılırsa İncirlik de mümkün olabilir" diyerek şu anda şartların Alman heyetin ziyareti için uygun olmadığının altını çizdi.





Alman bakan Gabriel ise askerlerin bu durumda üsten başka bir yere kaydırılmasını Türkiye'nin anlaması gerektiğini söyledi. Bakan, Alman tarafının İncirlik konusunu sürekli bir çatışma hususu yapmak istemediğinin altını çizdi. Gabriel şu anda bir ziyaretin "iç siyaseten mümkün olmaması" dolayısıyla üzüntü duyduğunu aktardı.





Çavuşoğlu Almanya'nın Gülen hareketi mensuplarına sığınma izni vermesini eleştirdi ve bu kişilerin iade edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türk bakan ayrıca PKK'nın faaliyetlerinin Almanya'da devam ettiğini ve Almanya'nın bu konuda tedbir almadığını söyledi.





Almanya Dışişleri Bakanı ise iki ülkenin NATO ortaklığına vurgu yaptı ve Türkiye'nin destek verdiği eleştirilerine karşılık PKK'nın Almanya'da da yasaklanmış bir örgüt olduğunun altını çizdi.



