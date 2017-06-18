Samanyolu Haber /Dünya / Alman Avukatlar Derneği'nden AİHM'ye Türkiye eleştirisi /18 Haziran 2017 16:18

Alman Avukatlar Derneği'nden AİHM'ye Türkiye eleştirisi

Alman Avukatlar Derneği (DAV) AİHM'nin Türkiye'den yapılan başvuruları 'iç hukuk yollarının tüketilmediği' gerekçesiyle reddetmesini eleştirdi.

Alman Avukatlar Derneği'nden AİHM'ye Türkiye eleştirisi

Alman Avukatlar Derneği (DAV), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) Türkiye'den yapılan başvuruların kabul edilmesi için gerekli olan hukuki şartların esnetilmesini istedi.
DAV Başkanı Ulrich Schellenberg Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye'den yapılan başvuruların sürekli olarak 'iç hukuk yollarının tüketilmediği' gerekçesiyle reddedilmesinin yanlış bir mesaj olduğunu vurguladı.
Türkiye'de 'işler bir hukuk devletinden söz edilemeyeceğini' belirten Schellenberg, "Hukuk devleti ilkeleri açısından Türkiye Avrupa'daki diğer ülkelerle kıyaslanamaz" dedi.
DAV Başkanı sözlerini, "Bir ülkede kısa bir zaman içerisinde yargıç ve savcıların üçte biri tutuklanır ve özgür avukatlık baskılar nedeniyle var olamazsa, hukuki yolların tüketilmesi şartına bambaşka bir açıdan bakmak gerekir" şeklinde sürdürdü. Schellenberg, AİHM'nin 'iç hukuk yolları' gibi resmi formalitelerin arkasına saklanmaması gerektiğini belirtti.
AİHM son olarak geçen hafta 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı 'iç hukuk yollarının tüketilmediği' gerekçesiyle reddederek OHAL Komisyonu’nu adres göstermişti.
DAV temsilcileri ile Ankara Barosu üyeleri cumartesi akşamı Ankara'da bir dostluk anlaşması imzaladı. Taraflar, avukatlık mesleğinin 'her tür müdahaleden korunması' konusunda uzlaştı.
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