Alman askerin neden gözaltına alındığı ortaya çıktı

Dün akşam uluslararası haber ajanslarının da ‘flaş haber’ olarak duyurduğu, İstanbul’da bir Alman askerinin gözaltına alınmasının sırrı çözüldü. Askerin polise mukavemetten gözaltına alındığı ortaya çıktı.





Olay; 6 Ağustos gece saatlerinde İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Ağa Camii'nin önündeki bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederken, kendilerinin görüntüsünü çeken sivil kıyafetli Alman asker Jason C.’ye tepki gösterdi.





KÜFÜR VE HAKARET İDDİASI





İddiaya göre; ekipler, Jason C.'ye çekim yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkollü olduğu öne sürülen Alman asker uyarılara rağmen çekim yapmaya devam etti. Bunun üzerine Jason C., ile polisler arasında tartışma yaşandı. İngilizce, “My friends father commander and your lost jop” (Benim arkadaşımın babası komutan, sizi işinizden edeceğim) dediği belirtilen Jason C.'nin, polislere küfrettiği öne sürüldü.





GÖZALTINA ALINDI





Polis raporunda da “Bize ‘F..k Turkish Polish and people’ diye küfretti…” diye suçlanan askeri, polis gözaltına almak istedi. Ancak alkollü olan Jason C., polise mukavemet göstererek kendisini yere attı. Şüpheli, takviye ekiplerinin yardımıyla yerden kaldırıldı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Alman asker karakola götürüldü.





CAMDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI





Habip Atam ve Tugay Saday imzasıyla Sözcü'de yayınlanan habere göre; emniyette polislere tükürdüğü, alkolün etkisiyle kaçmaya çalıştığı, camdan atlamayı denediği öne sürülen şüphelinin karakolda da hakaretlerine devam ettiği belirtildi.





POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU





Alman askerden karakolda görev yapan 4 polis şikayetçi oldu. Olay yeri ve karakoldaki güvenlik kameraları da delil olarak dosyaya eklendi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Alman asker Jason C. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





SERBEST BIRAKILDI





İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Jason C'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zorluk çıkartarak kaçmaya çalışması üzerine orantılı güç kullanılarak muhafaza altına alınmıştır. Güven Timleri komuta merkezine intikal ettirilen şahıs, burada da saldırgan tavırlarına ve küfür etmeye devam etmiş ayrıca komuta merkezinden kaçmaya çalışarak görevlilerimizin üzerine tükürmüştür. Konuyla ilgili olayda bulunan polis memurları şahıstan davacı ve şikayetçi olmuş. Komuta merkezinde tutanak tutulup şahsa darp, cebir raporu aldırılmış, şahıs hastanede röntgen odasında da saldırgan davranışlar sergileyerek zorluk çıkarmıştır. Konuyla ilgili alınan savcı talimatı doğrultusunda 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçundan mevcutlu olarak çıkartılan şahıs mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır."