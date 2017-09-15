Samanyolu Haber /Dünya / Alman aşırı sağının oyu %12'yi buldu /15 Eylül 2017 12:04

Alman aşırı sağının oyu %12'yi buldu

Alman Birinci Kanalı ARD'nin yaptırdığı Deutschlandtrend adlı ankete göre SPD’nin oy oranı bir puan daha düşerek yüzde 20'ye geriledi. SPD böylece ocak ayından beri en düşük değeri görmüş oldu.

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Aynı ankette sağ popülist Almanya için Alternatif partisi de oy oranını 1 puan artırarak yüzde 12'ye çıkarttı. Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokratların oy oranı yüzde 37 olarak kaydedilirken Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 9,5 Sol Parti’nin oy oranı yüzde 9, Yeşiller Partisi’nin oy oranı yüzde 7,5 olarak ölçüldü.

Forsa ve Insa enstitüleri tarafından sonuçları bu hafta açıklanan kamuoyu yoklamalarında ise SPD'nin oy oranı yüzde 23 ila yüzde 23,5 olarak kaydedildi.

Deutschlandtrend sonuçlarına göre Almanya'da iki partili koalisyonu sadece CDU ile SPD kurabiliyor. Aritmetik olarak CDU, FDP ve Yeşiller'in bir araya gelerek "Jamaika” koalisyonu kurması da mümkün gözüküyor. Ancak hem FDP hem Yeşiller bu seçeneğin muhtemel olmadığını açıklamıştı.

DW
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