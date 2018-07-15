“Allah'ın lütfu' açıklamasından sonra Erdoğan'dan 15 Temmuz hayırlara vesile oldu açıklaması...

15 Temmuz’un yıldönümünde Sabah ve Hürriyet gazeteleri için bir yazı kaleme alan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz da, sonuçları itibarı ile ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile oldu” diye yazdı. Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada “Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah’ın büyük bir lütfu. Bu tertemiz olması gereken TSK’nın temizlenmesine vesile olacak bir harekettir” demişti.





Bu açıklamaladan sonra yüzbinlerce insan hukuksuz şekil işlerinde atıldı ve cezaevlerine gönderildi. Binlerce kuruma el konuldu, özel şirketlere kayyım atandı.









Sabah ve Hürriyet gazeteleri için bir yazı kaleme alan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılının ülkenin dört bir yanında milletçe büyük gurur ve coşkuyla idrak edildiğini belirterek “Bu vesileyle, kahramanlık ve mücadeleleriyle bir kez daha tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Vatanımızın bekası ve milletimizin bağımsızlığı uğruna o gece darbecilere meydan okuyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.





Erdoğan yazısına şöyle devam etti:





“Darbecilerin, sokağa çıkmayacağını, silah görünce sineceğini, pusacağını, hatta çil yavrusu gibi dağılacağını varsaydığı bu millet, o gece genci-yaşlısı, kadını-erkeğiyle tüm ülke çapında büyük bir direnişe imza attı. Sokakları, köprüleri, havaalanlarını ve kışla önlerini tutarak darbecilere meydanları dar etti. 27 Mayıs darbesi sonrasında Başbakan ve bakanlarının, 12 Eylül sonrasında evlatlarının uyduruk bahanelerle darağacına gönderilmesini çaresizce, içi kan ağlayarak izleyen bu millet, 15 Temmuz gecesi iradesinin cuntacılar tarafından tekrar gasp edilmesine izin vermedi. F…’cü hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahlara aldırmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde sergilediği cesaretle, tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etti. Türkiye, 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin şeref ve haysiyetini de kurtardı.













“Hayırlara vesile olduğunu gördük”





Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de, şer görünen kimi şeylerde bizim için hayır olabileceğine işaret ediyor. Bu ilahi hakikate, bu topraklarda bin yıla sari geçmişimizde yaşadığımız pek çok olayda da defalarca şahitlik ettik. Kısa vadede milletimizin zararına gibi görünen pek çok hadisenin, ilerleyen dönemlerde hayırlara vesile olduğunu gördük. Kimi yenilgilerin, daha sonra gelecek destansı zaferlerin müjdecisi olduğunu bizzat yaşayarak tecrübe ettik.





15 Temmuz da, sonuçları itibarı ile ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile oldu. Darbecilerin, milletin direnişi karşısında ilk defa bozguna uğradığı bu zafer, ülkemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Milli iradeyi rehin almayı hedefleyen o meşum girişim, Türk demokrasisinin önünün açılmasına, daha da güçlenmesine vesile oldu. 29 gün süren demokrasi nöbetleriyle ülke sathında devam eden, 7 Ağustos’ta Yenikapı Meydanı’nda ete kemiğe bürünen o diriliş sürecinin sonunda, 16 Nisan Halkoylaması ve 24 Haziran seçimleriyle Türkiye’yi yeni bir yönetim sistemine kavuşturduk…”