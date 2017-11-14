Samanyolu Haber /Gündem / Allah sizleri bir yere sevk ediyor... /14 Kasım 2017 16:17

Allah sizleri bir yere sevk ediyor...

Fethullah Gülen Hocaefendi son Bamteli sohbetinde Allah'ın lütuflarını anlattı.

Cebri Hicretin kıymetini bilin!



Hocaefendi sohbetinde şunları söyledi: Bizi Müslüman yaratmış, dünya muhabbetini kalbimizden silip atmış; bizi cebrî olarak Kendine tevcih etmiş, sonra da demiş ki: Siz, misyonunuz itibarıyla dar Türkiye’nin adamları değilsiniz. Fakat ihtiyarî olarak hicret yapmamıştınız; Ben de ensenize hafif birer tokat, şefkat tokadı vurarak, sizi cebrî hicrete sevk ediyorum! Dağılın dünyanın dört bir yanına. Müslümanlığı, Asr-ı Saadet’te yaşanan şekliyle insanlığa tanıtın! Herkesle kucaklaşan insanları; siyahıyla, beyazıyla, pembesiyle, turuncusuyla, herkes ile kucaklaşan insanları, herkese bağrını açan insanları dünyaya gösterin.
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Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

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