







Allah’ın bizim namazımıza ihtiyacı mı var?





Soruyu bize Almanya’dan yazan “hicran” rumuzlu genç bir okurumuz sormuş.

Allah, insanın ibadetine de hiç bir şeye de muhtaç değildir elbette. Aksine insan ibadete muhtaçtır. Zira ibadet kişinin manevi yaralarına ilaç ve merhem hükmündedir.

Hastalığının tedavisi için doktora giden bir hasta düşünelim. Acaba bir hasta, o hastalık hakkında, şefkatli bir doktorun kendisine çok yararlı ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara karşılık doktora:

- Senin ne ihtiyacın var, bana böyle ısrar ediyorsun? dese, bunun ne kadar anlamsız bir söz olduğunu herkes bilir.

Ruhumuzun gıdasıdır namaz

Çünkü doktorun örneğin,

- Şu vitaminleri ve şu antibiyotikleri günde beş defa kullanman gerekir, demesi, kapıdan çıkan hastaya ısrarla bunların önemini hatırlatması hastayı düşündüğünü gösterir.

Bu örnekte olduğu gibi manevî duygularımızın vitamini ve gıdası, gurur ve kibir, nefis ve şeytan gibi pek çok mikrobun antibiyotik ilaçları hükmünde olan namaza elbette insanın ihtiyacı vardır.

Secde olmadan insanın gurur ve kibri nasıl törpülenecek, nefis ve şeytan nasıl etkisiz hale gelecek, büyüklenmesi nasıl kırılacak?

Bütün bu kötü duygu ve eğilimlerin ilacı, namaz özelinde ibadettir...



