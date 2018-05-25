Samanyolu Haber /Sağlık / Alkol ve işlem görmüş etten uzak durun yeter /25 Mayıs 2018 20:11

Alkol ve işlem görmüş etten uzak durun yeter

Dünya Kanser Araştırmaları Fonu (WCRF), kanserden kaçınmak için alkol ve işlem görmüş et tüketiminin kesilmesini önerdi.

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Imperial College London araştırmacılarının 34 ülkeden 51 milyon kişi üzerinde yapılan bir dizi araştırmanın sonuçlarını gözden geçirerek hazırladığı rapora dayanan tavsiye listesi, hastalık riskini yüzde 40’a kadar azaltmayı hedefliyor.

Tavsiye listesinde, son yıllarda yapılan araştırmaların alkol ile  meme, karaciğer ve bağırsak dahil altı kanser türü arasında güçlü bir bağlantı bulduğu kaydedildi.

WCRF sucuk, pastırma gibi işlenmiş etlerden bütünüyle kaçınılmasını isterken, kırmızı et tüketimini de haftada yarım kilogramı geçmeyecek şekilde ve küçük porsiyonlar halinde tavsiye etti. WCRF, işlem görmüş et ve kırmızı et tüketimini azaltarak bağırsak kanseri riskinin düşürülebileceğini kaydetti.

Obezite 12 kanser türüne yol açıyor

WCRF, 10 yıl önce yedi kanser türüne neden olan obezitenin bugün 12 kanser türüne yol açtığını da kaydetti.

Raporda obezitenin karaciğer, yumurtalık, (ilerlemiş) prostat, mide, ağız ve boğaz, bağırsak, (menopoz sonrası) göğüs, safra kesesi, böbrek, yemek borusu, pankreas ve rahim kanserlerine neden olduğu açıklandı.

WCRF’nin tavsiyeler listesinin başında, aşırı kilodan kaçınmak yer aldı. Obezitenin Britanya’da 20 yıl içinde kanser riskini artırmak bakımından sigarayı geçeceği belirtilen listedeki tavsiyeler arasında, daha fazla meyve ve sebze tüketilmesi, daha fazla hareket edilmesi, şekerli içeceklerden kaçınılması, fast food tüketilmemesi ve çocukların anne sütüyle beslenmesi de yer aldı.

Listede, beslenme için vitamin ve mineral kapsüllerine güvenilmemesi ve normal gıda tüketilmesi tavsiyesine de yer verildi.

Ayrıca tütün kullanımını engelleyerek, sağlıklı beslenerek ve fiziksel aktiviteyi artırarak kanserin yüzde 40’a kadar önlenebilir olduğu belirtildi.

En iyisi su

WCRF Direktörü Dr Giota Mitou özellikle şekerli ve alkollü içeceklerden kaçınılmasının önemin vurgulayarak, “Sudan başka bir şey içmemek en iyi tavsiye olur” dedi.

Kanser uzmanı Prof. Dr. Linda Baul da Imperial College London raporunun kanser hakkında bilinen gerçekleri destekler nitelikte olduğunu belirterek, “Kanser riskini azaltmanın yolu hayat tarzımızdan geçiyor. Sigara içmemek, sağlıklı bir kiloda olmak, sağlıklı yiyip içmek ve hareket etmek yarar sağlıyor” diye konuştu.
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