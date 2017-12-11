Alkol testine girmedi, sigorta 2.5 milyonluk masrafı ödemeyecek

Burak Yılmaz pazar günü sabaha karşı İstanbul’un Emirgan semtinde kullandığı Ferrari marka otomobille takla atarak bir cipe çarpmıştı. Ferrari’nin hurdaya döndüğü kazadan sonra Yılmaz polisin gelmesini beklememiş ve gece boyu birlikte eğlendiği eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Olcan Adın’ın kaza mahaline geldiği araca binerek uzaklaşmıştı.





Şükredip ‘Allah razı olsun’ dedi ama…





Burak Yılmaz sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: “Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun.”





Ne var ki Yılmaz alkollü olup olmadığına, ne kadar hızlı gittiğine, kaza mahalini polis gelmeden neden terk ettiğine değinmedi.





Milli futbolcuya olay yerinden ayrılması nedeniyle 206 lira trafik cezası kesilmesi gerekiyor.





Bununla birlikte kazada alkollü olup olmadığının belirlenmesine imkan kalmadığı için Ferreri’nin ve çarptığı lüks cipin hasarının sigortadan ödenmesinde sorun çıkabilir.





Sigorta uzmanları, şirketlerin kasko bedelini ödemediği çok sayıda emsal olay olduğunu belirtiyor.





Yılmaz’ın, aracı teknik direktör Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın galerisinden ödünç aldığı ortaya çıkmıştı. Hurdaya dönen Ferrari’nin 2.5 milyon lira, ağır hasar alan cipin de 500 bin lira değerinde olduğu tahmin ediyor.