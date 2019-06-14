Samanyolu Haber /Gündem / Alkan'ın gizli tanığı emekli edilince çark etti: Ben kanaatimi söylemiştim, somut bilgim yok /14 Haziran 2019 10:50

Alkan'ın gizli tanığı emekli edilince çark etti: Ben kanaatimi söylemiştim, somut bilgim yok

Eski Yarbay Mehmet Alkan'ın yargılandığı davada savcıya mütalaa süresi verildi. Davadaki gizli tanık, daha önce "cemaatçi olduğunu biliyorum" dediği Yarbay Mehmet Alkan için 'somut bilgim yok, kanaatimi söyledim' açıklamasını yaptı.

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Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze töreninde söyledikleriyle gündeme gelen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 672 sayılı KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan'ın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Gizli tanık Abdullah, sanığın darbe girişimi ardından F.... üyelerinin açıklamalarına benzer açıklamalar yaptığını söyleyerek, "Bunun dışında sanığın örgüt üyesi olduğu yönünde somut bir bilgim yok. Sadece bu konudaki kanaatimi söyledim" dedi. Mahkeme, savcıya mütalaa için süre verdi.

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Alkan ile avukatları katıldı. Sanık Alkan, bir önceki duruşmada, hakkında ifade veren gizli tanık Abdullah'ın dinlenmesi kararı veren mahkemeye tepki göstermiş ve salondan çıkarılmıştı. 

KİM BU GİZLİ TANIK?

Basına yansıyan ifadelere göre gizli tanık olarak mahkemelerde ifade veren Abdullah adlı kişinin Albay Mehmet Esat Özormancık olduğu belirtiliyor. Özormancık, onlarca kişiyi benzer soyut ifadelerle meslekten ihraç ettirerek hapse atılmasına sebep olmuş, Hulusi Akar hakkında da yaptığı 'cemaatten' suçlamasının ardından geçtiğimiz aylarda emekliye sevk edilmişti. 
Özormancık'ın emekli edilmesinin ardından dünkü duruşmada ifadelerini geri çekmesi dikkate değer görüldü
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