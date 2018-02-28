Aliye Boydak'a 7,5 yıl hapis cezası ve tahliye

Kayseri'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Aliye Boydak Sincan Kadın Cezaevi’nden, Mahmut Yönem ve Ali Koç Burhaniye T Tipi Cezaevi’nden, Ömer Armutoğlu Sincan Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Mehmet Ortaköylüoğlu, Yasin İpek ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.





60 yaşında 5 çocuk annesi Aliye Boydak mahkemede yaptığı savunmasında, "Bana örf ve adetten dolayı abla deniliyor. 19 aydır tutukluyum. Benden imam olmaz, zaten benim bilgim buna yetmez" dedi.







Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan Mahmut Yönem, Ömer Armutoğlu ve Yasin İpek’e ayrı ayrı 10 yıl, Mehmet Ortaköylüoğlu ile Ali Koç’a ayrı ayrı 8 yıl 9 ay ve Aliye Boydak’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Aliye Boydak’ın cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar veren mahkeme diğerlerininse tutukluluk halinin devamına karar verdi.