Ali Türkşen siyaseti bıraktı

15 Temmuz sonrası herhangi bir resmi sıfatı olmaksızın Askeri tesislerde sorgulamalara katılan, burada muvazzaf askerlere yaptığı işkencelerle adı duyulan Türkşen, verdiği mücadelenin iktidarı değiştirmeye yetmediğini gördüğü için böyle bir karar aldığını söyledi. Türkşen kararını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: “Bir yılı aşkın süredir devam ettiği ve her adımından büyük keyif aldığım siyasi hayatımın, hiçbir uygulamasından memnun olmadığım mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini ve yakın gelecekte de değiştirmeye yetmeyeceğini üzülerek görüyorum. Kendimi hiçbir zaman yerel siyasette de düşünmediğimden, yaklaşan yerel seçim sürecinde, gerek iş gerek özel yaşantımdaki yoğunluk nedeniyle, şahsıma tevdi edilen ve edilebilecek görevleri layıkıyla yerine getiremeyeceğini düşündüğümden siyasi faaliyetlerime an itibariyle son veriyorum.”





17 ARALIK OLMASA, PAŞA PAŞA YATACAKTIK







Ali Türkşen, yargılandığı Balyoz davasından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Hasdal Askeri Cezaevi’nde 3.5 yıl hapis yattı. Koğuş arkadaşlarından biri ‘Kafes Eylem Planı’nın altında imzası olan Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe’ydi. Diğeri ise yine SAT komandosu olan Binbaşı Levent Bektaş’tı. Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararı ile 236 silah arkadaşıyla birlikte 19 Haziran 2014’te tahliye oldu. ‘Yeniden yargılama’ gerekçesiyle serbest bırakıldığında, “17 Aralık olmasaydı bizler de paşa paşa yatmaya devam edecektik,” ifadelerini kullanmıştı. Devlete açtığı tazminat davası Nisan 2016’da sonlandı. Yattığı 3,5 yıl için 800 bin lira tazminat kazandı. 2017’de İyi Parti ile siyasete atıldı.





15 TEMMUZ SONRASI İŞKENCECİ EKİPTE YER ALDI





Ali Türkşen’in adı 15 Temmuz davalarında da geçti. Bugün ‘darbeye teşebbüs’ iddiasıyla yargılanan çok sayıda SAT komandosu subay ve astsubay mahkeme ifadesinde onun adını verdi. İddiaya göre terör eylemi olduğu gerekçesiyle göreve çağırılan askerler, 15 Temmuz’un ardından geldikleri kışlada gözaltına alınmış ve işkenceye maruz kalmıştı. İşkence edenlerin başında ise Ali Türkşen vardı. Emekli olduğu halde Ali Türkşen’in kışlaya nasıl girdiği muamma. Onca ifadeye rağmen Türkşen hakkında bugüne kadar hiçbir mahkeme işlem yapmadı.





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