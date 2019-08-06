Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç'tan transfer açıklaması /06 Ağustos 2019 20:53

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de takıma bir çok oyuncu katıldı. Transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken başkan Ali Koç, iki stoper ve bir 6 numara almayı planladıklarını söyledi.

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Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Win-Win kampanyasının ödül dağıtımında açıklamalarda bulundu. Koç, Fenerbahçe'nin kesinlikle transfer yapacağını belirtti ve "Sezon başladığı zaman hazır bir kadromuzun olmayacağı da belliydi. Nerelere transfer yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. 2 stoper bir de 6 numara almayı planlıyoruz" dedi.

Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Biz Fenerbahçe olarak transfer bitmeden hiç açıklama yapmıyoruz.Daha fazla transfer yapacağımızı zaten söylemiştim. Bıçak kemiğe dayanmadığı sürece "İlgilenmiyoruz" açıklaması bile yapmıyoruz. 

Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Transfer yapacağız ve son güne kadar bu devam edecek. Son güne kadar uğraşacağız. Sezon başladığı zaman hazır bir kadromuzun olmayacağı da belliydi. Nerelere transfer yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. 2 stoper, bir de 6 numara almayı planlıyoruz. 

Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak, transfer bitmeden açıklamam.

Şu ana kadar yaptığımız transferlerin hepsi bize katkı verecek oyuncular. 2-3 tane tecrübe kazanmış ve belli seviyelerde oynamış oyuncular gençlerin tecrübesini de artıracaktı. Audi Cup'ta kaç tane 21 yaşaltı oyuncumuzun oynadığını gördünüz mü?

Hemen şampiyonluk istiyoruz, evet ama geleceği de düşünmek zorundayız. Vedat yaşına göre belki olgun gözüküyor ama 24 yaşında. Bunu unutmayın. Çok daha iyi olacaktır."

Koç, Win-Win kampanyası ile ilgili olarak son bilgileri de aktardı:

"Win Win kampanyasında 1.1 milyon SMS atıldı. Yine Acun'un yaratıcılığı ile efsane Lefter'in formasına 23 futbolcuların imzaları atıldı. Bu formalara 120 bin talep geldi. Bu formalar bir daha satılmayacak. Bu formalar tarihe geçecek formalar. Eylül ayında Win Win kampanyasında tekrar gaza basacağız. Alacağımız başarılı sonuçlarla birlikte kampanyaya bu kez daha çok kişinin katılacağını düşünüyorum."
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