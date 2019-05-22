Ali Koç'tan hakem tepkisi: Bu düzen kurgulanmış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, federasyon seçimleri ve sezon genelindeki hakem hataları ile ilgili konuştu. Koç, "Biz adil yönetim istiyoruz. Yok 3 Fenerbahçe'den, 3 Galatasaray'dan, 3 Beşiktaş'tan diye bir dağılım olacaksa, Türk futbolu bir yere gidemeyecektir. Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor. Hakem hataları konuşuluyor. Sezon sonuna kadar artarak konuşulmaya başlandı. Bize göre kurgulanmış bir düzen var burada" dedi.





TFF'de yapılacak seçim ile birlikte bir değişime gideceklerini kaydeden Koç, "Bizim için kabus gibi sezon geride kalıyor. Şu anda Türk futbol ailesi için en önemli olay TFF seçimleri. 1 Haziran'da seçimler yapılacak, şu anda tek bir aday var. İnşallah yeni seçilecek yönetim kurulu, futbolda yaşanması beklenen değişimin ilk adımı olur. fitili ateşleyen gelişme olur. Futbolun beklenen yere gelmesi için, tüm paydaşların kendine çeki düzen vermesi, bir nevi devrim yapılması gerekiyor Türk futbolunda. Bunu da yapabilecek ilk kurum, federasyondur. Hepimizin topyekün bir değişim içinde olması lazım" ifadelerini kullandı.





"Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz"





Fenerbahçe olarak gelecek dönemde daha çok açıklama yapacaklarını belirten başkan, "Ya bu düzeni kabul edeceğiz ve memnunuz diyeceğiz, ya da bu düzeni değiştirmek için var gücümüzle savaşacağız. Umarım, arzu ederim, içeride ifade ettiği fikirlerle sayın Nihat Özdemir bu değişimi başlatır. Profesyonel kadrolardan, yönetimi temsil edenlere kadar topyekün bir değişimde olmamız gerekiyor. Bu konularla ilgili biz Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz, daha çok konuşacağız. Yayıncı kuruluştan gelirlerin dağıtılımına kadar çok görüşümüz var, bunları paylaşacağız. Bir fayda sağlarsa, ne ala. Bu düzende görüyorsunuz ki, sporun gerçek sahibi olan sokaktaki insanlar memnun değil" dedi.





"Hakemler konusunda kurgulanmış bir düzen var"







Hakem hatalarının kurgulanmış bir düzenin parçası olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Hakemlerle ilgili en az konuşan biziz, en fazla kırmızı kartı da biz görmüşüz. Kim çok konuşursa, işler onun yönünde pozitif gidiyor. Biz böyle bir ortam olmasını istemiyoruz. Kimin federasyonda daha üyesi varsa, onun haklarına daha çok sahip çıkılsın da istemiyoruz. Biz adil yönetim istiyoruz. Yok 3 Fenerbahçe'den, 3 Galatasaray'dan, 3 Beşiktaş'tan diye bir dağılım olacaksa, Türk futbolu bir yere gidemeyecektir. Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor. Hakem hataları konuşuluyor. Sezon sonuna kadar artarak konuşulmaya başlandı. Bize göre kurgulanmış bir düzen var burada. VAR sistemi, bence çok iyi. Daha yerine oturacak, ilk sezon, bir takım sıkıntıları var. Bu yapılan hataların önüne geçecek kadar sistem oturmuştu. Göz göre göre hatalar yapılıyor. Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun, önemli olan onları kimin kullandığı" diye konuştu.