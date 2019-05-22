Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç'tan hakem tepkisi: Bu düzen kurgulanmış /22 Mayıs 2019 00:08

Ali Koç'tan hakem tepkisi: Bu düzen kurgulanmış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, federasyon seçimleri ve sezon genelindeki hakem hataları ile ilgili konuştu. Koç, "Biz adil yönetim istiyoruz. Yok 3 Fenerbahçe'den, 3 Galatasaray'dan, 3 Beşiktaş'tan diye bir dağılım olacaksa, Türk futbolu bir yere gidemeyecektir. Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor. Hakem hataları konuşuluyor. Sezon sonuna kadar artarak konuşulmaya başlandı. Bize göre kurgulanmış bir düzen var burada" dedi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, federasyon seçimleri ve sezon genelindeki hakem hataları ile ilgili konuştu. Koç, "Biz adil yönetim istiyoruz. Yok 3 Fenerbahçe'den, 3 Galatasaray'dan, 3 Beşiktaş'tan diye bir dağılım olacaksa, Türk futbolu bir yere gidemeyecektir. Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor. Hakem hataları konuşuluyor. Sezon sonuna kadar artarak konuşulmaya başlandı.  Bize göre kurgulanmış bir düzen var burada" dedi.

TFF'de yapılacak seçim ile birlikte bir değişime gideceklerini kaydeden Koç, "Bizim için kabus gibi sezon geride kalıyor. Şu anda Türk futbol ailesi için en önemli olay TFF seçimleri. 1 Haziran'da seçimler yapılacak, şu anda tek bir aday var. İnşallah yeni seçilecek yönetim kurulu, futbolda yaşanması beklenen değişimin ilk adımı olur. fitili ateşleyen gelişme olur. Futbolun beklenen yere gelmesi için, tüm paydaşların kendine çeki düzen vermesi, bir nevi devrim yapılması gerekiyor Türk futbolunda. Bunu da yapabilecek ilk kurum, federasyondur. Hepimizin topyekün bir değişim içinde olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz"

Fenerbahçe olarak gelecek dönemde daha çok açıklama yapacaklarını belirten başkan, "Ya bu düzeni kabul edeceğiz ve memnunuz diyeceğiz, ya da bu düzeni değiştirmek için var gücümüzle savaşacağız. Umarım, arzu ederim, içeride ifade ettiği fikirlerle sayın Nihat Özdemir bu değişimi başlatır. Profesyonel kadrolardan, yönetimi temsil edenlere kadar topyekün bir değişimde olmamız gerekiyor. Bu konularla ilgili biz Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz, daha çok konuşacağız. Yayıncı kuruluştan gelirlerin dağıtılımına kadar çok görüşümüz var, bunları paylaşacağız. Bir fayda sağlarsa, ne ala. Bu düzende görüyorsunuz ki, sporun gerçek sahibi olan sokaktaki insanlar memnun değil" dedi.

"Hakemler konusunda kurgulanmış bir düzen var"

Hakem hatalarının kurgulanmış bir düzenin parçası olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Hakemlerle ilgili en az konuşan biziz, en fazla kırmızı kartı da biz görmüşüz. Kim çok konuşursa, işler onun yönünde pozitif gidiyor.  Biz böyle bir ortam olmasını istemiyoruz. Kimin federasyonda daha üyesi varsa, onun haklarına daha çok sahip çıkılsın da istemiyoruz. Biz adil yönetim istiyoruz. Yok 3 Fenerbahçe'den, 3 Galatasaray'dan, 3 Beşiktaş'tan diye bir dağılım olacaksa, Türk futbolu bir yere gidemeyecektir. Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor. Hakem hataları konuşuluyor. Sezon sonuna kadar artarak konuşulmaya başlandı.  Bize göre kurgulanmış bir düzen var burada. VAR sistemi, bence çok iyi. Daha yerine oturacak, ilk sezon, bir takım sıkıntıları var. Bu yapılan hataların önüne geçecek kadar sistem oturmuştu. Göz göre göre hatalar yapılıyor. Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun, önemli olan onları kimin kullandığı" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Koç'tan hakem tepkisi: Bu düzen kurgulanmış Sonraki Haber >>

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Ankara metrosunda KHK protestosu

Ankara metrosunda KHK protestosu

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:24:11