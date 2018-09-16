Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç soruyor: Yerliye TL ile, yabancıya da dövizle mi parasını ödeyeceğiz? /16 Eylül 2018 11:04

Ali Koç soruyor: Yerliye TL ile, yabancıya da dövizle mi parasını ödeyeceğiz?

Fenerbahçe Başkanı Koç, döviz üzerinden sözleşmelerin TL'ye çevrilmesine ilişkin kararla ilgili olarak "İlk okuyuşta 'Türkiye'de yerleşik' dendiği zaman Türk futbolcuları kapsıyor, yabancı futbolcuları kapsamıyor" dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni alınan döviz kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Ülker Stadı'nda yapılan "Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu" sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, döviz kararıyla ilgili soru üzerine, "Türk futbolunu etkileyeceği birçok unsur var. Bu, Türk futbolunun kalitesini artıracak veya öz kaynağından sporcu yetiştirilmesine vesile olacak bir şey değil. Tamamen ekonomik bir karar. İlerleyen zamanlarda hep beraber bu konuyu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kararı dün öğrendiklerini ve çok yeni bir unsur olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Mevzuatta 'Türkiye'de yerleşik' ifadesi yer alıyor. Futbolcularımız da bu tanıma giriyor. 30 gün içinde dövizle yapılan anlaşmaların liraya dönmesi emrediliyor. Futbolcuları kapsadığını düşünüyorum ama mevzuatla ilgili uzman arkadaşlarımın incelemesinden sonra konuşmamız daha doğru olur. İlk okuyuşta 'Türkiye'de yerleşik' dendiği zaman Türk futbolcuları kapsıyor, yabancı futbolcuları kapsamıyor."

Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.
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