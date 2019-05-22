Ali Koç kolları sıvadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un başlattığı "Fener Ol" kampanyasında şu ana kadar 1,7 milyon kişi bağış yaparken elde edilen gelir 31,5 milyon euro oldu.





Camianın önde gelen isimlerinden Mehmet Ali Aydınlar ve Abdullah Kiğılı'nın da kampanyaya destek vereceği kaydedildi.





ÜYE AİDATI ÇEYREK ALTINA SABİTLENECEK





Farklı şekillerde kampanya devam edecek. 50 TL olan yıllık aidatın çok düşük olduğuna karar veren yönetim rakamı en az bir çeyrek altın fiyatına (22 Mayıs'ta 407 TL) çekmeyi planlıyor.





En az 10 bin yeni üye hedefi hayata geçirilip 150 milyon TL ekstra gelir kasaya konulacak. ‘Yeni Kurtuluş Savaşı' denilen projede ise 200 milyon TL nakit para toplanması hedefleniyor.





Ali Koç'un (ortada) başlattığı "Fener Ol" kampanyasına Acun Ilıcalı (sağda) ve Beyazıt Öztürk (Beyaz) de destek veriyor.





TASARRUF TEDBİRLERİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK





3 milyar TL'ye yakın net borcu olan Fenerbahçe gelirleri artırmanın yanında kemer sıkmaya devam edecek.





2019-2020 futbol sezonunda oyuncu maaşlarından personel giderlerine kadar kemer sıkma politikası devam edecek.





Önceki yönetim tarafından alınan arazilerin satışından kulübe gelir sağlamayı hedefleyen Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi Medicana grubuyla işbirliğine giderek ekstra mali yükten kurtuldu.





ELMAS'TAN İYİ BİR GELİR BEKLENİYOR





Sarı-lacivertli yönetim Eljif Elmas'ın satışından önemli bir bonservis geliri bekliyor, sözleşmesi devam eden oyunculara da iyi teklif gelirse kim olursa olsun satılacak.





Oyuncuların satışından 20 milyon euronun üzerinde bonservis geliri hedefleyen kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek kiralıklar da dahil 10 futbolcunun 27 milyon euro tutarındaki maaş yükünden de kurtulacak.