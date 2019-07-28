Ali Babacan'a katılacak ilk milletvekili belli oldu!

Samsun Bağımsız milletvekili Erhan Usta, meclis gündemine taşınan EYT teklifine destek vermesi ve "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" gerekçesiyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilerek, MHP'den ihraç edilmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Samsun’da bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Usta, %21,05 oy almıştı.







ALİ BABACAN'A YEŞİL IŞIK YAKTI





Erhan Usta'nın bir süredir temas halinde olduğu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı yeni partide yer alacağı iddiası, daha önce gündeme gelmişti. Ali Babacan'ın ekibine yakın isimlerin aktardığına göre, MHP’den ihraç edilmesinin ardından Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta’nın yeni partiye tamamen yeşil ışık yaktığı belirtildi. Erhan Usta’nın önümüzdeki günlerde daha aktif rol alacağı bildirilirken, Samsun'da MHP teşkilatlarından bazı isimlerin Usta ile birlikte hareket edeceği de belirtiliyor. Usta, Babacan ile birlikte 10 yıl Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmıştı.



