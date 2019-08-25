Babacan dilekçeyi ne zaman verecek?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa ettikten sonra yeni parti kuruluşu çalışmalara hız veren Ali Babacan'ın ne zaman ortaya çıkacağı belli oldu.





Babacan'ın ekibinden bir siyasi isim, yeni partinin ne zaman kurulacağını ve partinin hedeflerinin Ali Babacan tarafından ne zaman açıklanacağını söyledi.





Uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkacak olan Ali Babacan kuracağı yeni parti ile ilgili hedeflerini ve temel ilkelerini açıklayacak.





YENİ PARTİ NE ZAMAN KURULACAK?





Yeni parti kuruluşu için hazırlıkların devam ettiği Ali Babacan cephesinde belli bir aşama kaydedildiği öğrenildi.





Babacan'ın ekibinden bir ismin yeni partinin kuruluş tarihi için 2019 yılı aralık ayını işaret etti. "Kasım sonu, Aralık başı" itibarıyla partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor.





Kaynaklar, şu anda erken seçim olasılığı görülmediği için partinin kuruluşunun "aceleye getirilmemesi" yönünde karar alındığı bildiriyor.





ALİ BABACAN'IN YENİ PARTİSİNDE KİMLER OLACAK?







Ekibin öncelikle "insan kaynağı" noktasında çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Kamuoyuna yansıyan isimlerin haricinde yeni partide olacak diğer isimlerin kim olacağı noktasında ise herhangi bir bilgi verilmiyor.





Daha önce AKP'de kritik görevlerde bulunan çok sayıdaki isminde Ali Babacan'ın ekibinin içerisinde görev alacağı konuşuluyor.





Yeni genel merkez binası için ise arayışın devam ettiği hatta bazı seçeneklerin değerlendirilmeye alındığı öğrenildi.





KADRO VAR, POLİTİKALARA KAFA YORUYORUZ





Babacan ve arkadaşlarının kendilerini nasıl konumlandıracağı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Babacan'ın ekibinden bir siyasetçi ise bu mesele hakkında şu cevabı veriyor:





"Kendimizi herhangi bir siyasi kalıpla sınırlamak istemiyoruz. Türkiye'ye baktığınız zaman, sosyal hatlar gerilmiş, içeride ekonomik sorunlar var, iç politikada sorunları, dış politika sorunları var, toplumsal barış konusunda endişeler var, bütün bu endişe ve sorunları çözecek politika söylemine yapılanmaya ihtiyaç var.



