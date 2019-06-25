Ali Babacan, Erdoğan ile görüştü iddiası

AKP’li muhalifler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun iki ayrı parti kuracağı ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de Babacan’ı desteklediği bir süredir konuşuluyordu. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu geçen Ramazan ayında katıldığı iftar yemeklerinde yaptığı konuşmalarıyla parti kuracağının sinyallerini iyice vermişti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanlarından ve Yeni Şafak gazetesi Yazarı Kemal Öztürk de parti kurma hazırlığı içerisinde olan Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü ve bir hafta içerisinde partisinden ayrılacağını duyuracağını söyledi.





Medyascope TV’de konuşan Kemal Öztürk, 23 Haziran seçim sonuçlarının siyasette çok büyük dalgalanmalara neden olduğunu ve bu dalgalanmaların artarak devam edeceğini belirtti. Öztürk “Öcalan’ın mektubundan sonra da ki ben buna mektup krizi diyorum, Kürt hareketi içerisinde de yeni dalgalanmalarına neden olacaktır. Ekrem Bey’in başarısı CHP içerisinde de büyük dalgalanmalara neden olacaktır. Bu dalgalanmalar yeni siyasi hareketler doğuracaktır. Hem sağda hem solda yeni hareketlerin doğacağını söylemiştim” ifadelerini kullandı.





Öztürk, Ali Babacan’ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü duyurdu. Babacan’ın bu görüşmede Erdoğan’a hem parti üyeliğinden hem de parti kuruculuğundan ayrılacağını söylediğini aktaran Öztürk, şunları söyledi:





“Bu zaten bilinen bir şeydi ama somutlaşmış bir diyalogla da kendisine ifade etmiş. Bu çok ciddi bir çıkıştır. AK Parti’yi de doğrudan etkileyecek bir çıkıştır. Gül ve Babacan merkez sağa oturacak bir partiden bahsediyor. Bu sadece AK Parti’yi değil İYİ Parti’yi de etkileyecek bir konudur. Muhafazakâr sağı, liberal sağı da cezbedecek bazı isimlerle de görüştüğünü duyuyorum Babacan’ın. Türk siyasetinde çok hareketli bir döneme giriyoruz.”





Geçtiğimiz günlerde de gazeteci Deniz Zeyrek, Fox TV’de Ali Babacan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni parti kuracaklarını söyleme görevinin verildiğini ifade etmişti.





Zeyrek şöyle konuşmuştu:





"Abdullah Gül, Ali Babacan'ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak. Ali Babacan'a da, Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni parti kuracaklarını söyleme görevi verilmiş. İstanbul seçimleri nedeniyle boşalan Ankara'da hareketli olan olay Ali Babacan'ın parti kurmasıydı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'na ise mesafe koydu."