Samanyolu Haber /Gündem / Alenen boşanma teşvik ediliyor... Eşi ihraç edilene atama yok /02 Mart 2018 09:22

Alenen boşanma teşvik ediliyor... Eşi ihraç edilene atama yok

Bazı doktorların atanmama gerekçeleri, İçişleri Bakanlığı’nın ‘gizli’ belgesiyle açığa çıktı.

SHABER3.COM

OHAL ile birlikte gelen “kamu alımlarında güvenlik soruşturması” şartı ile bazı doktorların atanamama gerekçeleri, İçişleri Bakanlığı’nın “gizli” belgesiyle açığa çıktı. Bakanlığın mahkemeye gönderdiği belgede; “evli olduğu kişinin kamu görevinden uzaklaştırılması”, “etkinliğe katılması” doktorların atanamama gerekçelerini oluştururken; gerekçelerin yasal hükümler yerine iddialara dayanması dikkat çekti. Yasalara göre doktorların atanamaması için hükümlü olması gerekirken belgede, “örgüte müzahir olabileceği şeklinde hakkında iddialar bulunduğu” ifadeleri yer aldı. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra devlet hastanesine yerleştirilen, atanmayı bekleyen ve “güvenlik soruşturmasına takılan” yüzlerce doktorun atanamama gerekçesi İçişleri Bakanlığı’nın “gizli” belgesiyle açığa çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile birlikte çıkarılan 676 sayılı KHK’de yer alan “Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler” başlığı altında “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası sonucu devlet hastanesine yerleştirilen yüzlerce doktorun mesleğini yapmasını engelledi. Güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar, Sağlık Bakanlığı’nın “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki atama şartlarını taşımadığınız anlaşıldığından, atamanız yapılamamıştır” yazısı ile karşılaştı.

Kriter yok

Güvenlik soruşturması ve arşiv taraması şartının kapsamına ilişkin hiçbir ayrıntı KHK’de yer almazken; ret yazısında yer alan ilgili kanuna göre; devletin güvenliğine, anayasal düzene, bu düzenin işleyişine karşı suç işlememiş, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama ya da kaçakcılık gibi suçlar, devlet memuru olmak için engel oluşturuyor.

Hüküm yok iddia var

Yasalara göre doktorların atanamaması için hükümlü olması gerekirken İçişleri Bakanlığı’nın belgesinde “örgüte müzahir olabileceği şeklinde hakkında iddialar bulunduğu” ifadeleri yer aldı. İlişik kaydına rastlandığı bildirilen bir doktorun, radikal dini grup paralelinde faaliyet gösterdiği belirtilen ancak yasal olarak varlığını hâlâ sürdüren Özgür-Der’in 2013 yılında bir etkinliğine katılması ret kararının gerekçesi oldu. “2016 yılında kapatılan şirketle ilişiği” olması da başka bir doktorun gerekçesi olarak sıralanırken; en dikkat çekici ifade doktorun kendisi dışında eşinin “ilişik” olduğu bildirildiği “Kocasının, PKK/ KCK’ye müzahir olduğu gerekçesiyle kamu görevinden uzaklaştırıldığı...” gerekçesi oldu
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