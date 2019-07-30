Samanyolu Haber /Politika / Albayrak'tan 'Hakan Atilla' açıklaması /30 Temmuz 2019 22:59

Albayrak'tan 'Hakan Atilla' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Amerika'nın İran'a yönelik müeyyidelerini ihlal etmek" suçundan 32 ay cezaevinde kalan ve geçen hafta Türkiye’ye dönen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın bugüne kadarki performansının en güzel şekilde değerlendirileceğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak haber ajansları, gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle bakanlık binasında bir araya geldi

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya bir görev verilip verilmeyeceği konusunda Albayrak, Atilla'nın şu anda dinlendiğini ve dönüşünün ardından bu konunun oturulup konuşulabileceğini söyledi.

Albayrak, "Bugüne kadar kamuda çok farklı pozisyonlarda çalıştı, performansı malum. Bununla ilgili en güzel şekilde değerlendirilir." dedi.

REZA ZARRAB DAVASINDA 32 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Reza Zarrab (Rıza Sarraf) Davası'nda yargılanıp 32 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'na inmişti. 

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın New York JFK Havalimanı'ndan uğuraldığı Atilla'yı ailesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan karşılamıştı.
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