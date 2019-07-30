Albayrak'tan 'Hakan Atilla' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak haber ajansları, gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle bakanlık binasında bir araya geldi





Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya bir görev verilip verilmeyeceği konusunda Albayrak, Atilla'nın şu anda dinlendiğini ve dönüşünün ardından bu konunun oturulup konuşulabileceğini söyledi.





Albayrak, "Bugüne kadar kamuda çok farklı pozisyonlarda çalıştı, performansı malum. Bununla ilgili en güzel şekilde değerlendirilir." dedi.





REZA ZARRAB DAVASINDA 32 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI





New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Reza Zarrab (Rıza Sarraf) Davası'nda yargılanıp 32 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'na inmişti.





Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın New York JFK Havalimanı'ndan uğuraldığı Atilla'yı ailesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan karşılamıştı.