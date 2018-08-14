Albayrak'a göre artık dolar güvenilirliğini yitirdi

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:







— Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik.





— Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz. Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor.





'DOLAR ADETA POLİTİK CEZALANDIRMA ARACINA DÖNÜŞTÜ, TL'Yİ KORUYACAK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'





— Doların adeta politik cezalandırma aracına dönüştüğü dönemde uluslararası ticarette Türk lirasını koruyacak adımları daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve önümüzdeki dönemde TL'nin daha da güçleneceğini göreceğiz. İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar. Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması saldırının nasıl püskürtüldüğünü gösteriyor.





— Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. Bu dönemde sağduyulu açıklamalar Türk milletinin Avrupa'ya olan güvenini güçlendirecektir. Birileri işi ekonomik ilişkiden siyasi platforma çekiyorsa bunun etkisinden daha fazlasını emin olun ödeyecek.





— Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Bu yaşanan süreçler ekonominin finansal mimarisi açısından hayırlı neticeler de doğurmuştur. Türkiye'nin bugün yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.



