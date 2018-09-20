Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı; enflasyon hedefi yükseltildi, büyüme tahmini düşürüldü

2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8

2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,3

2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5

2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,0

Enflasyon beklentisi 2018 için yüzde 20,8

Enflasyon beklentisi 2019 için yüzde 15,9

Enflasyon beklentisi 2020 için yüzde 9,8

Enflasyon beklentisi 2021 için yüzde 6,0

Bütçe açığının GSHY'ye oranı 2018'de yüzde 1,9, 2019'da yüzde 1,8

Bütçe açığının GSHY'ye oranı 2020'de yüzde 1,9, 2021'de yüzde 1,7

Faiz dışı fazlanın GSHY'ye oranı 2018 yüzde 0,1, 2019 yüzde 0,8, 2019 yüzde 1,0, 2020 yüzde 1,3

İşsizlik oranı beklentisi 2018 için yüzde 11,3

İşsizlik oranı beklentisi 2019 için yüzde 12,1

İşsizlik oranı beklentisi 2020 için yüzde 11,9

İşsizlik oranı beklentisi 2021 için yüzde 10,8

Cari açık/GSYH bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 3,3, 2020 yüzde 2,7, 2021 yüzde 2,6

Albayrak'ın konuşmasında satırbaşları şöyle:





Türkiye, 2012-2013 yılları arasında ekonomide bir başarı hikayesi yazmış ve tüm dünyanın takdirini kazanmış bir oyuncudur. Önümüzdeki 3 yıllık programı yazarken ana motivasyon kaynağımız yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimiz var. Birçok paydaşın katkı koyduğu bir OVP oldu.





"Derin siyasi ve ekonomik kırılmalardan geçtiğimiz bir dönemdi"

Türkiye özellikle 2013 yılından sonra yaşadıklarımıza baktığımızda, iç ve dış sınamalara maruz kaldığına hepimiz gördük. 2013 mayısında Türkiye, tarihinin en önemli ekonomik gelişimini yaşıyordu. Ancak, Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık süreci ve terör saldırıları, bölgemizde yaşananlardan sonra 15 Temmuz hayata geçti. Bu süreçler Türkiye'yi hedef aldı.





Nihayet başkanlık sistemi ve 24 Haziran ile birlikte ekonomik değişikliklerle ilgili çok güçlü bir yetki aldık. Derin siyasi ve ekonomik kırılmalardan geçtiğimiz bir dönemdi.





10 Ağustos'ta doğrudan ekonomimizin ve para birimimizin hedef alınmasıyla bu sürecin bir hedefi olduk. Ülkemizi güçlenerek çıkarmak için bu süreçten bu güçlü programı hayata geçireceğiz.





3 ana temel

Bu süreci sadece kendi aklımızla değil, toplumun tüm kesimleriyle kurduk. YEP'in tedbirleri kapsayan bir program olmasını sağladık. Sizlere açıkladığımız bu programımız üç ana temel üzerine oturdu. Dengelenme, disiplin ve değişim.





Bu süreç, tüm bu çerçeve, ekonomimizin temel alanlarında daha sürdürülebilir bir modele geçmeden önce bu yıldan başlayarak 2019 ve 2020 döneminde ekonomik bir dengelenme yaşayacağımız yol haritasını koyuyor.





Değişimde temel hedefimiz her politika değişikliğinde ülkemizin uzun vadeli kapasitesini artmasını sağlayacak katma değerli alanlara ulaşmak.





"Desteğe ihtiyacımız var"

Hayata geçireceğimiz politikalarla büyümeyi sürdürülebilir ve sağlıklı hale getireceğiz. 2018'de büyüme 3.8, 2019'da 2.3, 2020'da 3.5 olacak.





Merkez Bankası, elindeki tüm araçları kararlı bir şekilde bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek ancak hepimizin malum, enflasyonla mücadelede başarılı olmak için yeterli değil. Toplum genelinde de bir desteğe ihtiyacımız var.





Enflasyon hedefleri

Enflasyonla topyekun mücadele programını hayata geçireceğiz. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar yakından izlenerek enflasyon ile çok daha etkin mücadele ortaya konulacak.









Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 olarak belirlendi. Enflasyonun 2021'de yüzde 6'ya inmesi bekleniyor.





Bütçe açığı

Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranıını 2020'de yüzde 1'e yükselteceğiz. Bütçe açığı da sırasıyla 1,8,1,9, 1,7 olarak gerçekleşecek.





Cari açık

Cari açığın düşürülmesi dengelenme sürecinin yaşadığı bir diğer unsur. Cari açıktaki düşüş devam edecek. Cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,6 öngörülüyor.





İstihdam

İstihdam önemli başlıklardan biri. İşsizlikte 2020 sonrasında azalış göstermeye başlayacak yüzde 10,8 seviyelerine ulaşmış olacak. 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulmuş olacak.





16 milyarlık tasarruf hedefi

Yeni ekonomi programımız daha öncekilerden farklı aksiyonlarını sizlere vermek istiyorum. Kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisi oluşturulacak. Bu ekip sürekli sahada olacak. Alınacak tedbirlerle 2019'da 60 milyar TL'lik tasarruf sağlanacak. 16 milyar TL gelir artırımı elde edilecek.





"Mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz"

Bankacılık sektörümüze yönelik yaşanan tüm süreçler önemli adımlar atmamızı ortaya koyuyor. Bankacılığın göstergelerine baktığımızda sektörün halen güçlü olduğunu gösteriyor. Bankaların güncel yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalışma sonucuna göre gerekli görülürse mali yapıyı güçlendirecek kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız. Türkiye Kalkınma Bankası görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılacak. Emlak Bankası gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde yapılandırılacak.





Vergi sistemi değişecek

Vergi sistemini daha adil hale getirebilmek içni önemli adımlar atacağız. İstisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz. Vergi, prim ve alacaklara ilişkin yeniden yapılandırma hayata geçmeyecek.