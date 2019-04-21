"Albayrak, üstü aranacağı için senatör görüşmelerini iptal etti"

S-400 krizini aşabilmek için Berat Albayrak’ın Beyaz Saray’da poz vermesi sonrası Saray’dan “Kongre yaptırım kararı alsa da Trump bunu engeller” mesajı geldi.

DW Türkçe için bir yazı kaleme alan Murat Yetkin, Erdoğan, “Trump’a güvenmekle hata yapıyor” diyor. Yetkin’e göre, Bakan Berat Albayrak’ın Kongre’den zorla alınabilen iki randevuyu üst araması nedeniyle iptal etmesi sorunları artırabilir.





Albayrak’ın Washington’dayken iki senatörden randevu alınabildiğini söyleyen Yetkin, Bu isimlerin Lindsey Graham ile Jim Risch olduğunu aktarıyor. Ancak Albayrak, Senato’ya girişinde üst arama cihazından geçmeyeceğini, bunu Türk hükümetine ve kendisine saygısızlık sayacağını bildirince görüşmelerinin iptal olduğunu ifade ediyor.





Yetkin, “Şimdi bir AKP heyetinin ABD’ye giderek hasar tespiti ve tamir işleriyle uğraşması için çalışma yapılıyor” diyor.





Albayrak’ın, Erdoğan’ın mesajını Trump’a ilettiğini açıklamasının sorunların çözüm yoluna girmeye başladığı havasını verdiğini söyleyen Yetkin, “Oysa piyasaların bu gelişmeye olumlu bir tepkisi görülmedi” notunu düşüyor ve ekliyor:





“Çünkü ABD başkentinde de, diğer Batı başkentlerinde de ve yatırımcı kuruluşların değerlendirme bölümlerinde de herkes, şu anda Trump’ın Kongre üzerindeki etkisinin gayet sınırlı olduğunu biliyor. Dolayısıyla Trump’a gönderilen S-400 ve “ticaret hacmini artıralım” mesajının mali çevrelere Türkiye yanlısı işaret vereceği varsayımı şimdilik pek tutmamış görünüyor. Bırakalım Türkiye konusunu bir yana, Trump’ın Kongre’den olan taleplerinin her ne konuda olursa olsun tepkiyle karşılandığı biliniyor.





Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçilerde ama Cumhuriyetçi Parti içinde Trump’ı onaylamayan ciddi bir kesim var. Temsilciler Meclisinde ise çoğunluk Demokratlarda. Ama durum böyle olmasa dahi Kongre’de şu anda ciddi bir Türkiye karşıtı hava var. Erdoğan’a duyulan tepki, ülke olarak Türkiye’ye yöneltiliyor. Son yerel seçimlerde Türk halkının yarısının Erdoğan’a karşı olduğunun görülmesi ve beş büyük şehir yönetimin muhalefetteki CHP’nin eline geçmiş olmasının Kongre’ye yansıması, Türkiye’nin sadece Erdoğan olmadığının anlatılması ve anlaşılması zaman alacaktır.”





“Trump gibi anlık fikir değişiklikleriyle tanınan bir politikacın S-400 ve F-35 konularında Türkiye’ye, Erdoğan’ın hatırı için ve damatlar diplomasisi yoluyla vereceği mesajın tek başına güvenilir olmadığı, hatta daha da zarar verebileceği açık” diyen Yetkin, “Türkiye’nin muhatabı sadece Trump değil, hatta Trump’tan çok Kongre olmalı” görüşünü dile getiriyor.