Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması artık kapanmıştır /13 Eylül 2018 23:50

Albayrak: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması artık kapanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankalardan reel sektör için adım bekliyoruz. Orta vadeli programı 20 Eylül'de açıklayacağız. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması kapanmıştır. Spekülatif girişimleri denetleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı. Şimdi sıra mali taraftaki en önemli husus enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan Orta Vadeli Program'ın açıklanmasında. OVP'yi 20 Eylül'de açıklayacağız" dedi.
Merkez Bankası'nın son kararının ardından "bağımsızlık" tartışmalarının kapandığını ve bundan sonra bu konudaki tartışmaların hiçbir gerçekliği ve karşılığı olmayacağını dile getiren Albayrak, ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trendin gözlemleneceğini dile getirdi.

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