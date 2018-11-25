Samanyolu Haber /Gündem / Albayrak McKınsey sorusunu cevaplamadı /25 Kasım 2018 00:51

Albayrak McKınsey sorusunu cevaplamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, CHP’nin bilgi edinme başvurusunda ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’le ilgili soruları yanıtlamadığı ortaya çıktı.

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün Hazine ve Maliye Bakanlığı’na CİMER üzerinden yönelttiği beş sorunun üçü hükümetin McKinsey’le yaptığı sözleşmeyle, diğer ikisi de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve yatırımcılarla ilgiliydi.

Son iki soruyu yanıtlayıp McKinsey’le ilgili olanları boş bırakan Bakan Albayrak "IMF’yle herhangi bir çalışmanın söz konusu olmadığını" belirtti.

Sorular şu şekilde:

*McKinsey ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında herhangi bir kontrata imza atıldı mı?
*McKinsey ile hükümet arasında anlaşma varsa, detayları nelerdir? Yapılan anlaşmanın kapsamı, bedeli ve sunulacak hizmetler nelerdir?
*McKinsey ile yapılan anlaşmanın iptali gündeme geldiğinde görüşmeler ne aşamadaydı, kontrat imzalanmış mıydı? McKinsey’e herhangi bir ödeme yapıldı mı, yapılacak mı?
*Önümüzdeki süreçte, ülkemizin çıkarları doğrultusunda, Türkiye’nin IMF ile bir program içine girmesi söz konusu mudur?
*Yerli ve yabancı yatırımcıya güven aşılamak için ne gibi önlemler alınacak?
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