Albayrak: Haftaya belediyeler ucuz sebze ve meyve satışına başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.







Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:





— (Sebze-meyve fiyatlarında artış) Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Yüzde 6,5'luk fahiş bir fiyat artışı olmuş.





— Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada başlamak üzere süreci başlatacağız.





— Sebze-meyvede maliyet taşıma zincirinden dolayı yüzde 30 artıyor.





UYGULAMA NASIL OLACAK?





Belediyeler, üreticinden doğrudan satın aldıkları gıda ürünlerini düşük karla satacak. Belediyeler tarafından üretici hallerinden satın alınan meyve ve sebzeler düşük karla satılacak, esnaf aradan çıkarılacak. İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak olan tanzim satışıyla seçim öncesi vatandaş memnun edilmeye çalışılacak. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak.