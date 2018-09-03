Albayrak: ABD'den Halkbank'a ceza gelmesini beklemiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayı enflasyon rakamı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.







Albayrak, "Maliyet şokları sonrası kısa vadede geçici artışlar normal" diye konuştu.





Albayrak, gelinen seviyenin enflasyonla topyekün mücadeleyi gerektirdiğini söyledi.





IMF'ye başvurma planımız yok diyen Albayrak, Halkbank'a ABD'den herhangi bir para cezası verilmesini beklemediklerini de yineledi:





"Biz Halkbank ile ilgili bir ceza beklemiyoruz. Zira böyle bir şey ABD'de artık hukuk sisteminin farklı saiklerle hareket ettiğini düşündürür. Eğer hukuki perspektiften bu resme bakıyorsanız Halkbank burada tertemiz bir şekilde bu süreçten çıkacak. Aksi tamamen siyasi bir karar olur"





