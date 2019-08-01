Albaraka Türk’te şok düşüş: Kârı yüzde 74,7 azaldı









2018 ilk yarısını 196,1 milyon TL net kârla kapatan banka, 2019 ilk yarısında 49,7 milyon TL kâr açıkladı. Bir önceki döneme göre ciddi düşüş göstererek net kârda yüzde 74,7 kayıp yaşadı. Buna rağmen kârın yüzde 15’i üst yönetime gitti.









Uzmanlar, bankanın sorununun bilançoyu büyütememesinden kaynaklandığını bu sebeple kârlılığın düşmesinin normal olduğunu belirtti.













Bilançoyu büyütemedi

2018 sonunu 42,2 milyar TL toplam varlıkla kapatan Albaraka, 2019 ilk yarısında sadece yüzde 3,9 büyüyerek 43,8 milyar TL’ye yükseltmeyi başarabildi. Varlıklar içinde finansal varlıklar ise yüzde 5,9 küçülme gösterdi.





2018 sonunda 27 milyar TL olan nakit krediler yüzde 6,5 büyüyerek 25,8 milyar TL’ye yükseldi. Buna karşılık donuk alacaklar 1,8 milyar TL’de yüzde 12,7 artarak 2 milyar TL’ye yükseldi. Gayri nakdi kredilerde ufak bir kayıp ile mevcudu koruduğu görülen bankanın akreditiflerini yüzde 8 büyüttüğü görüldü.





Üst yöneticilere ödemede tasarruf yapıldı

Karlılıkta düşüş yapan çoğu banka üst yönetici ödemelerinde ciddi artış yaparken Albaraka Türk bu alanda örnek bir davranış göstererek kısıtlamaya gitti. 2018’in ilk yarısında üst yöneticilerine 10,5 milyon TL ödeme yapan banka 2018 ilk yarısında bu ödemeyi 7,5 milyon TL’ye düşürdü.





Şube sayısı arttı personel azaldı

2018 sonunu 229 şube ile kapatan banka 2019 ilk yarısında 1 artış ile şube sayısını 230’a çıkardı. Buna karşılık 2018 sonunda 3.988 personel ile kapatan banka 104 personel azalarak 3.884 personel ile dönemi kapattı.