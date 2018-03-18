Alanyasporlu futbolcular, trafik kazası geçirdi

Alanyaspor-Göztepe maçının ardından stattan ayrılan ve lige verilen milli ara dolayısıyla tatil için Yunanistan'a gitmek üzere havalimanına doğru yola çıkan futbolcuların bulunduğu otomobil kaza yaptı. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın yakınlarında meydana gelen kazada, futbolcu Ioannis Maniatis'in kullandığı otomobil, tali yoldan çıkan başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Lucas Villafáñez, Ioannis Maniatis ve Georgios Tzavellas ile eşi Athina Pikraki ve kardeşinin bulunduğu araçla diğer araçta maddi hasar oluştu. Araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.