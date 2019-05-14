Samanyolu Haber /Gündem / Alaeddin Kaya'ya AKP zulmü /14 Mayıs 2019 12:25

Alaeddin Kaya'ya AKP zulmü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, Hizmet Hareketi mensuplarının en temel haklarını hiçe sayıyor. Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya'nın vefat eden annesine karşı son vazifesini ifa etmesine ve cenaze namazına katılmasına izin verilmedi. Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kaya'nın annesinin cenaze namazına katılmak için yaptığı müracaat gerekçe gösterilmeksizin reddedildi.

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Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi Savcılığı, Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya'nın vefat eden annesine karşı son vazifesini ifa etmesine ve cenaze namazına katılmasına izin vermedi. 

Kaya’nın avukatının yaptığı izin müracaatı herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin reddedildi.

FATMA KAYA'NIN CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Alaeddin Kaya'nın annesi Fatma Kaya bir süredir Güven Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 

Edinilen bilgiye göre dün vefat eden Fatma Kaya'nın cenazesi bugün Hacıbayram-ı Veli Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının akabinde defnedilecek.

Bir dönem Zaman gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlenen Alaeddin Kaya, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahane edilerek 2 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. 

DELİLSİZ MÜEBBET HAPİS

Ömrünü gazetecilik mesleğine adamış bir isim olan Kaya, "şiddet ya da suça bulaştığına" dair tek delil olmadığı halde tutuklandı. 
 
Kaya, "AKP'nin proje mahkemeleri" diye  nitelendirilen mahkemelerden biri olan Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 Haziran 2018'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zaman gazetesi ile birlikte 200'e yakın medya kuruluşu da AKP tarafından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştı.   


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