Alaeddin Kaya'ya AKP zulmü





FATMA KAYA'NIN CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK





Alaeddin Kaya'nın annesi Fatma Kaya bir süredir Güven Hastanesi'nde tedavi görüyordu.





Edinilen bilgiye göre dün vefat eden Fatma Kaya'nın cenazesi bugün Hacıbayram-ı Veli Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının akabinde defnedilecek.





Bir dönem Zaman gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlenen Alaeddin Kaya, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahane edilerek 2 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.





DELİLSİZ MÜEBBET HAPİS





Ömrünü gazetecilik mesleğine adamış bir isim olan Kaya, "şiddet ya da suça bulaştığına" dair tek delil olmadığı halde tutuklandı.

Kaya, "AKP'nin proje mahkemeleri" diye nitelendirilen mahkemelerden biri olan Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 Haziran 2018'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.





Zaman gazetesi ile birlikte 200'e yakın medya kuruluşu da AKP tarafından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) rejiminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştı.









Kaya’nın avukatının yaptığı izin müracaatı herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin reddedildi.