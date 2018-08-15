Samanyolu Haber /Gündem / Alaattin Çakıcı'yı hastaneden kaçırmak istemişler /15 Ağustos 2018 08:24

Alaattin Çakıcı'yı hastaneden kaçırmak istemişler

KIRIKKALE’de cezaevinde tutulurken, süresiz sağlık raporuyla hastanede kalmasıyla gündeme gelen organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledilmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

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Bahçeli'nin af istediği Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın, hastaneden kaçırılma şühesi üzerine Kırklareli T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi. 

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Çakıcı’nın güvenlik riski nedeniyle tedavisine cezaevi yerleşkesindeki hastanede devam edileceği bildirildi. Bu amaçla Çakıcı’nın naklinden sonra cezaevinde biri kardiyolog olmak üzere 2 yeni doktor görevlendirildiği belirtildi. 

Önceki gün Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sincan Kapalı Cezaevine nakledilen Çakıcı’nın adamlarına yönelik yapılan operasyonun detayları da ortaya çıktı. 

Çakıcı’nın cezaevinden nakledildiği sabah saat 05.00’te organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Bayburt, Şanlıurfa ve Bursa’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Çakıcı’nın nakledildiği sırada kaçırma girişimi ve güvenlik tehlikesine karşın başlatılan operasyonda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Çakıcı’nın avukatı C.S. ile medya sorumlusu F.A. da bulunuyor. Baskınlarda 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonun ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına yönelik tehditler yapıldığı da belirlendi. Çakıcı’nın cezaevinden yönelttiği belirtilen tehditler üzerine soruşturma savcısına koruma verilirken, güvenlik önlemleri de arttırıldı. 
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