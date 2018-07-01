Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin af istediği Alaattin Çakıcı'ya kıyak.... /01 Temmuz 2018 08:59

Bahçeli'nin af istediği Alaattin Çakıcı'ya kıyak....

Organize suç örgütü elebaşı olduğu suçlamasıyla hükümlü bulunan ve halen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıktı.

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22 Haziran’da hazırlanan sağlık raporunda, gazetecileri ölümle tehdit eden Çakıcı’ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile altı ayrı uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalığın olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denildi:

“Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir.”
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