Aktroller Kuran'ı Kerim'e saldırdı!

AKP rejiminde devlet kurumları eliyle beslenen internet ve sosyal medyada siyasi saldırı ve linç kampanyalarıyla nam salan Aktorller yeni bir saldırı yaptı. Aktrollerin web dünyasındaki saldırı ekibi Akıncılar, çok sayıda muhalif haber sitesi, sosyal medya hesabı ve kuruma düzenledikleri saldırılardan sonra şimdi de Kur’an sitesini çökertti.







Herkul.org’un Kur’an platformu olan www.kurankursusu.com sitesi Akıncılar tarafından hacklendi. İçinde sadece mukaddes kitap Kur’an-ı Kerim olan sitenin girişine 15 Temmuz’la ilgili bir afiş yerleştirilerek site kilitli hale getirildi. Böylece Kur’an-ı Kerim’e saldırı resmileşmiş oldu.