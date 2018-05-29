Akşener'in yaptırdığı ankete göre son durum ne?

Gazetecilerin ‘Türkiye neden erken seçime gidiyor’ sorusuna Akşener, “Türkiye ekonomik olarak çok sıkıntıda. İYİ Parti kuruldu ve ilk defa Tayyip bey kendi rakibini seçemedi. Rakiplerini hep kendi seçerdi bu sefer seçemedi. İkincisi ekonomi çok zorda taşıyamayacaklarını gördüklerini düşünüyorum. Bahçeli söyledi ama aralarındakiş anlaşma neticesinde söyletildiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.







BİZİ SEÇİME SOKMAYACAKLARI DUYUMUNU ALDIK





Akşener, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için CHP'li 15 vekilin istifa ederek İYİ Parti'ye katılması konusuna da değinerek, “Biz grup kurmaya çalışmadık isteseydik kurardık. Sayın Kılıçdaroğlu’na gittim, bizim seçime sokulmamamız üzerine YSK’ya talimat verildiği duyumunu aldık. O nedenle randevu aldım, kendisinden ricada bulundum o da bu ricamı kırmadı teşekkür ederim. 15 milletvekili arkadaşımızı bizimle beraber olma yolunu açtı” dedi.





"24 Haziran için çok etkili bir dip dalga geliyor. Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız" diyen Akşener, cebindeki anketi de paylaştı:







"Anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi. Bizim partimizin durumu iyi, Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geçiyor. Anket sonucu olarak söylüyorum bunu. Tayyip Bey ikinci tura kalıyor.





Ben 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak gibi bir iddianın sahibiyim. İşte 'ikinci tura Meral Akşener kalırsa Kürtler oy vermez' gibi incitici bir cümleyi şiddetle reddediyorum. Kimsenin oyu cebinde keklik değil.





Biz şu an birinci turdan ikinci tura geçmek üzere bir kampanyanın içindeyiz. Erdoğan'ı göndermek konusunda hemfikiriz ancak diğer Cumhurbaşkanı adayları ile rakibiz aynı zamanda biz. O yüzden birbirimizi incitmeden hareket etmeye çalışıyoruz."