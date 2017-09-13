Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in partisinin logosu belli oldu /13 Eylül 2017 08:36

Akşener'in partisinin logosu belli oldu

Meral Akşener, referandumda ‘kınalı eli’ ile kampanya yürütmüştü. Kuracağı partinin logosunun da ‘el’ olması ağırlık kazandı.

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Akşener’in ‘kınalı eli’ partinin logosu oluyor

Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da ilk toplantısını yapmayı planlayan Meral Akşener liderliğinde kurulacak partinin logosu netleşti. Partinin logosu Meral Akşener'in anayasa referandum kampanyasında kullandığı “kınalı eli” olacak. Logo için her parmağı adalet, demokrasi, refah, kardeşlik gibi sloganları simgeleyen el işareti ağırlık kazandı.

Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın başta sosyal medya olmak üzere tabandan gelen tepkiler üzerine yeni partinin isminin Merkez Demokrat Parti olmasından vazgeçti. Parti tüzüğü ve programı dahil her konuda “istişare” mekanizmasına önem veren üçlü, yeni partinin “tek kelimelik” ismi olması konusunda görüş birliğine vardı. Düşünülen isimler arasında; Milli, Merkez, Türkiyem, Demokrasi ve Anayurt Partisi'nin geçtiği ifade edildi.Kulislerde, Akşener'in partisinin transfer edeceği milletvekilleri ile TBMM'de grup kuracak sayıya ulaştığı da konuşuluyor.
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