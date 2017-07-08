Akşener'in partisine girecek isimler belli oluyor





Havuz medyasında yer alan habere parti yönetiminde Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in avukatlığını yapan emekli Ağır Ceza Hakimi Feridun Bahşi, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP eski Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Erdem, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok ve Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan’ın bulunacağı ileri sürüldü.

İddialar arasında Akşener’in kadrosuna dahil olması beklenen isimler arasında eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, emekli Korgeneral Engin Alan ve Mansur Yavaş da yer alıyor.

İhraç edilen isimlerden Özdağ, yeni bir parti için Meral Akşener’le çalışmaya başladıklarını söylemiş, yeni partide yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan ise MHP kongresinde aday olacağını açıklamıştı.