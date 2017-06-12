'Akşener'in kuracağı parti için son aşamaya gelindi'

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre Akşener’e yakınlığıyla bilinen kaynaklar, Akşener’in yeni parti kurmak için MHP’nin itirazı üzerine muhaliflerin 19 Haziran’da gerçekleştirdiği olağanüstü tüzük kurultayının yürütmeyi durdurmasına yönelik 20 Haziran’da görülecek duruşmayı beklediğini söyledi.





Aynı kaynaklar, Akşener’in parti kurduktan sonra cumhurbaşkanı adayı olabileceğini de dile getirdi.





Akşener hakkındaki bu iddiaların kaynağı olarak da, “Kul kurar kader gülermiş ama, eve geri dönmüyorum. Babaanne olmuyorum. Zaten torun bana ‘dede’ diyor. Torunumun adı Pars. Oğlan bize ‘Dede aşağı, dede yukarı’ diyor. Dolayısıyla çocuk bile karar vermiş durumda hiçbirimiz, hiçbiriniz geri eve dönmeyeceğiz” sözleri gösterildi.





Referandum sürecinde de Akşener’in parti kuracağı iddia edilmiş ancak Akşener yalanlamıştı.