Akşener'in evini basanlar için karar çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanarak slogan atan 16 kişi hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçunda açılan davada karar verildi. Mahkeme, "tehdit" ve "hakaret" olarak nitelendirilen sözlerinin yasada suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek tüm sanıkların beraatine karar verdi.İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan 15 sanık ve avukatları ile sanıkların ikisinden şikayetçi olan Meral Akşener'in avukatları katıldı.







Söz alan Akşener'in Avukatı Meral Alemdar, iki sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü söyledi. Sanıkların avukatı ise müvekkillerinin protesto haklarını kullandıklarını söyleyerek beraatine karar verilmesini istediler. Son sözleri sorulan sanıklar avukatlarının savunmalarına katılarak beraatlerine karar verilmesini talep ettiler.





Mahkeme, sanıkların "Hakaret" ve "Tehdit" olarak nitelendirilen sözlerinin yasada suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek beraatlerine karar verdi.





NE OLMUŞTU?





MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirmişti. Bahçeli'nin "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme!" sözlerine Akşener de kısa sürede cevap vermiş mesajına da adresini yazmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önüne gelen MHP'liler "Bozkurtlar burada" diye slogan attı. Gruba sert tepki gösteren Akşener, "Yuh size. Hadi gelin vurun" diye tepki göstermişti.