Akşener'in 'A Takımı' belli oldu

Yayınlanma tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe, 15:49

[Haber görseli]İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu. İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı'nda Aytun Çıray 'ın yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi. Aytun Çıray ise Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.





İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI:





İYİ Parti Başkanlık Divanı şöyle oluşturuldu:





?"Genel Sekreter: Cihan Paçacı





Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu





Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın





Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen





Siyasi İşlemlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu





Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan





Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal





Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu





Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz





Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ





Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray





Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Sibel Yanıkömeroğlu





Sanayi, Teknoloji, Çevre Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Saltuk Buğra Kavuncu





Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Ersagun Yücel





Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas."



