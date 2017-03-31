Akşener'i salona kilitlediler, kepenkleri indirdiler

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'e bir engelleme de Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde geldi.





Akşener'in yapacağı etkinliğe akın eden binlerce Lüleburgazlı, toplantının yapılacağını salona sığmadı. Bunun üzerine etkinliğe dışarıda devam etmek isteyen Meral Akşener, emniyet güçleri tarafından engellendi.Yetkililerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca, Akşener etkinliğine toplantı salonunda devam etmek zorunda kaldı.





MHP Genel Başkan adayı Akşener'in konuşma yapmaya başlasıyla birlikte, toplantı yaptığı salonun kapısı kilitlendikten sonra kepenkleri indirildi ve dışarıda Akşener'i bekleyen binlerce vatandaş dağıtılmak istendi.





Toplantıya başlarken konuyla ilgili açıklama yapan Akşener, "Çok değerli Burgazlılar... Sizlerle bir arada olmak için yandım tutuştum fakat malum küçük bir salon bulundu. Dışarıda, meydanda buranın iki katı kadar Lüleburgazlı var. Hiç değilse buradaki konuşmamızın oradaki hemşerilerime ulaştırılabilmesi için yapılan bütün gayretler maalesef netice veremedi. Bizatihi savcının, bizatihi Emniyet'in, bizatihi Kaymakam beyin ısrarı neticesiyle şu anda kapılarımız kapalı, kilitli. Ben eski İçişleri Bakanı'yım, bütün polisler benim evladımdır. Şu anda dışarıdaki insanların dağılmasını sağlayabilmek için bu salona giriş çıkışları yasaklamak suretiyle kapıları kilitlediler. Allah korusun bir kaza olsa onca insanın canı tehlikede. Allah bunları bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullandı.





Akşener, kendisine yapılan saldırı ve engellemeleri değerlendirdikten sonra referandumla ilgili açıklamalarda bulundu.İşte Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar:





BU REFERANDUM BİZE ATATÜRK'Ü HATIRLATTI





"Bu referandumun iki önemli faydası oldu. Birincisi Tükiye'de ileri demokrasi iddiasıyla demokrasinin ne kadar yüksek kurallar ve kurumlarla yönetildiğini, insan haklarının, bireysel hakların ne kadar önemli olduğunu ve buna uyulduğunu iddia edenlerin, 'evet' diyenler ve 'hayır' diyenlere aynı saygıyı göstermediğini gösterdi. Yani kör topal, kendine özgü bir demokrasi anlayışıyla yönetildiğimizi, herkesin kendine demokrat olduğunu, demokrasi ve hukukun rafa kalktığını gösterdiİkincisi, gittiğim her yerde İzmir Marşı çalınıyor. Atatürk unutulmuştu. Bu referandum bize; Atatürk'ün, demokrasinin, Cumhuriyetin değerini öğretti.









BİZİM ARAMIZDA TERÖRİST YOK





Soruyorum size; aranızda PKK’lılarla aynı masaya oturan var mı? Devlet Oslo’da iki paralık edilirken o bürokratları oraya gönderen var mı? Habur’da teröristler davulla zurnayla karşılanırken, içinden Atatürk posterleri ve Türk bayrağı teröristler rahatsız olmasın diye çıkarılırken orada olan var mı? Barzani geldi. Barzani’nin bölgesel yönetiminin paçavrasını hem Ankara’da hem İstanbul’da göndere çekti. Ve biz Türkiye olarak Barzani’nin bölgesel yönetimini tanımış oldu. Bunun sebebine baktığımızda ‘evet’ çalışması olduğunu gördük ve Kerkük’ü verdik. Bunu yapanlar arasında burada olan biri var mı? Yok. Bizim aramızda terörist yok duyun Başbakan. Siz önce kendi çevrenize bakın.





94 YILLIK PARANTEZİ KAPATTIRMAYACAĞIZ!





Bu Anayasanın değişmesiyle ilgili AKP'liler '94 yıllık parantez kapanıyor' diyorlar. Biz bu parantezi kapatmayacağız! Kapattırmayacağız! O nedenle 'hayır' diyoruz. Şapka düştü kel göründü. Bu Anayasa teklifinin Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini, Atatürk ve arkadaşlarının değerlerini ortadan kaldırmak üzere bir rejim değişikliğine sebep olacağı, '94 yıllık parantezi kapatıyoruz' diyen AKP'liler göstermiş, şapka düşmüş ve kelleri görünmüştür.Kaynak: Meral Akşener'in üzerine salonu kilitlediler, kepenkleri indirdiler!







Yeniçağ