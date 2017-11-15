Akşener'e sürpriz danışman

Akşener'in danışmanları belli oldu





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e üç yeni danışman atandı. Danışmanlar İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın, imzasıyla görevlendirildi.





Yeniçağ'ın haberine göre, Akşener’in yeni danışmanları Yener Yıldırım, Orhan Erzurum ve Âşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer oldu.





Meral Akşener geçtiğimiz ay basın danışmanlığı görevine de Murat İde’yi getirmişti.





Aşık Veysel’in torunu olan Çiğdem Özer dedesinin ölümünden iki yıl sonra, 1975 yılında dünyaya geldi.





Uzun yıllar bankacılık yapan Özer dedesiyle ilgili yapılan toplantılara, panellere katılıyor ve konuşmalar yapıyor. Özer aynı zamanda İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alıyor.