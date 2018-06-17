Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'e Sultanahmet yasağı /17 Haziran 2018 01:29

Akşener'e Sultanahmet yasağı

Meral Akşener'in katılacağı Halk Arenası programının Sultanahmet'te yapılması valilik ve il seçim kurulunun onayına rağmen, ilçe seçim kurulu tarafından yasaklandı.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılacağı, Halk Arenası programının, Sultanahmet’teki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılması Fatih İlçe seçim Kurulu tarafından yasaklandı. İYİ Parti, İstanbul İl seçim Kurulu’na itiraz edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral akşener , Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılacak. 17 Haziran’da ekrana gelecek programın Sultanahmet’teki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılacağı açıklanmıştı.

İstanbul Valiliği programın açık alanda yapılmasına izin verdi. AKP’nin itirazı üzerine İstanbul İl seçim Kurulu da programın söz konusu parkta yapılabileceğini belirtti. Kararda, “Programın başvurusu yapılan alanda yapılmasında sakınca yoktur” denildi.

Fatih İlçe seçim Kurulu ise programın Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda yapılamayacağını bildirdi. İYİ Parti İstanbul İl Yönetimi’nin, İstanbul İl seçim Kurulu’na itirazda bulunacak.

Halk Arenası programınınsa aynı gün ve saatte Büyükçekmece Kültür Park’ta yapılacağı açıkladı.
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