Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'e 15 Temmuz kumpası mı kurulacak? /06 Şubat 2017 11:25

Akşener'e 15 Temmuz kumpası mı kurulacak?

AKP'nin Hürriyet'teki parti komiseri Abdülkadir Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandum sürecinde başkanlığı anlatmak yerine Meral Akşener'i itibarsızlaştırmaya çalışacağını yazdı.

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Akşener'e 15 Temmuz kumpası mı kurulacak?

Hürriyet yazarı Selvi bugünkü köşesinde MHP lideri Bahçeli'nin referandumdaki yol haritasını yazdı.

AKP'li yazara göre MHP lideri başkanlık sistemini anlatmak yerine muhalif adaylardan Meral Akşener'i hedef alacak. Üstelik bunu 15 Temmuz üzerinden yapacak. İşte yazıdaki o bölüm:

"Referandum sürecinin en sancılı geçeceği parti MHP, önümüzdeki hafta Konya’da yapacağı toplantı ile startı veriyor. MHP’de kampanya süreciyle birlikte parti kimliğinin ağır basacağı beklentisi hâkim. Meral Akşener’i bu kez 15 Temmuz darbe girişiminden vuracaklar. Olağanüstü Kongre sürecinde Akşener ile F... bağlantısını ön plana çıkaran Bahçeli’nin bu kez Akşener’i F...’cü darbe üzerinden vuracağı haberleri geliyor kulağıma. Bakalım Bahçeli’nin heybesinde neler var?"

Selvi'nin dediği gibi bakalım şapkadan nasıl bir tavşan çıkacak...

Ertuğrul Cihan


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