Akşener'e 15 Temmuz kumpası mı kurulacak?







Hürriyet yazarı Selvi bugünkü köşesinde MHP lideri Bahçeli'nin referandumdaki yol haritasını yazdı.





AKP'li yazara göre MHP lideri başkanlık sistemini anlatmak yerine muhalif adaylardan Meral Akşener'i hedef alacak. Üstelik bunu 15 Temmuz üzerinden yapacak. İşte yazıdaki o bölüm:









Selvi'nin dediği gibi bakalım şapkadan nasıl bir tavşan çıkacak...



